|В школьной столовой отравились 20 человек
|15.09.2019 13:56
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В Винницкой области в школьной столовой отравились 20 человек: 5 взрослых и 15 детей. Происшествие случилось в козятинской школе.
Пострадавших госпитализировали в районную больницу, сообщает полиция Винницкой области, передает со ссылкой на .
Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Работу заведения, которое готовило и доставляло еду в школу, приостановлено.
Открыто уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. За такое преступление предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.
В Бердянске 19 человек отравились морепродуктами. Большинство пострадавших после оказанной медицинской помощи покинули больницу, однако несколько человек продолжают лечение.