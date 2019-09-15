В Винницкой области в школьной столовой отравились 20 человек: 5 взрослых и 15 детей. Происшествие случилось в козятинской школе.

Пострадавших госпитализировали в районную больницу, сообщает полиция Винницкой области, передает со ссылкой на .

Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Работу заведения, которое готовило и доставляло еду в школу, приостановлено.

Открыто уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. За такое преступление предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

В Бердянске 19 человек отравились морепродуктами. Большинство пострадавших после оказанной медицинской помощи покинули больницу, однако несколько человек продолжают лечение.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира