ТОП - 5 новых кроссоверов на New Cars Fest По теме: 14-15 сентября в проходит третий фестиваль New Cars Fest 2019. На мероприятии мировые автобренды представляют свои топовые новинки. Среди них , , , SEAT, , , FEAT и . Посетители фестиваля могут получить всю необходимую информацию об автомобилях, оценить салон, багажник и провести тест-драйв. Организатор фестиваля - медиагруппа "Автоцентр", передает со ссылкой на Gazeta.ua предлагает ТОП-5 новых кроссоверов на New Cars Fest. Семиместный автомобиль имеет похожую проходимость, как в серьезных внедорожников. Салон новинки оснастили новой мультимедийной системой. Установили сенсорный 7-дюймовый дисплей с функциями, а также сиситему кругового обзора. "У автомобиля стоит двигатель объемом 2,4 литра. Расход топлива в городе - 8 л. Минимальная цена Outlander - 593 тыс. грн. Полная комплектация стоит 907 тыс. грн. Дополнительно можно установить газовую установку ", - говорит представитель компании Александр Дерлименко. В новинке японского производителя топливный бак расположили по центру кузова. Благодаря этому салон стал более просторным. "Как для своего класса, то в автомобиля очень обширный салон. Модель имеет 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 130 л.с. Расход топлива в городе - 6,3 литра, загородный цикл - 4,5 литра. До 100 км/ч машина разгоняется за 11 секунд ", - говорит представитель Роман Андрушко. Кроссовер получил спортивную подвеску. Также у него сдвоенная выхлопная труба и система SEAT Drive Profile. Цена новинки стартует от 545 тыс. грн. Модель имеет несколько режимов езды - спортивный, нормальный, экономичный и индивидуальный. Бензиновый мотор объемом в один литр имеет мощность 115 л.с. Он работает в паре с 7-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Электромобиль прибыл в Украину летом 2019 года. Его продают в нескольких версиях. На тест-драйве New Cars Fest доступно транспортное средство с 64 кВт батарееею с запасом хода 450 км и 150 кВт электродвигателем. "Новинка имеет 5-летнюю гарантию или пробег в 100 тысяч километров. Его цена стартует от 885 тысяч гривен. За топовую версию придется выложить один миллион сто шестьдесят тысяч", - говорит представитель Павел Савицкий. Модель получила изменения в 2019 году. В модели нового поколения больший салон чем в предыдущей генерации. На смену 6-цилиндровому агрегату пришел 4-цилиндровый. Японец выделяется на фоне других машин передним приводом с подключением к заднему. "В Украине модель предлагают с двумя бензиновыми двигателями - 2,5-литровым и 2,4-литровым. Имеет 185 л.с. и 264 л.с. соответственно", - говорит Анатолий Омелен. New Cars Fest 2019 проходит на территории SKY family Park близко Северного моста в .











