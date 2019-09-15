Хавбек "Ман Сити" Родри поделился ожиданиями от матча с "Шахтером", передает со ссылкой на .

"Не знаю, верят ли в нас люди, но мы команда, хотим побеждать, но проиграли "Норвичу". Все хотят видеть лучшую игру от "Ман Сити".

Обычно, когда проигрываешь такие матчи, как "Норвичу", в следующих ты просто убиваешь оппонента. Это мы и собираемся сделать в следующем матче убить нашего соперника. Пеп нам рассказывал об этой команде, мы не имеем права проиграть", сказал Родри.

Матч состоится 18 сентября.

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