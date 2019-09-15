|"Собираемся убить "Шахтер"– хавбек "Ман Сити"
|15.09.2019 15:27
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Хавбек "Ман Сити" Родри поделился ожиданиями от матча с "Шахтером", передает со ссылкой на .
"Не знаю, верят ли в нас люди, но мы команда, хотим побеждать, но проиграли "Норвичу". Все хотят видеть лучшую игру от "Ман Сити".
Обычно, когда проигрываешь такие матчи, как "Норвичу", в следующих ты просто убиваешь оппонента. Это мы и собираемся сделать в следующем матче убить нашего соперника. Пеп нам рассказывал об этой команде, мы не имеем права проиграть", сказал Родри.
Матч состоится 18 сентября.
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