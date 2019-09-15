|"В Украине не будет глав ОГА" – замглавы фракции "Слуга народа"
|15.09.2019 16:05
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может лишиться должности главы , а вся Украина - глав , - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко, передает со ссылкой на .
Власть намерена утвердить законопроект о введении институтов префектов в Украине. В новой редакции закона о столице вообще может не быть должности главы .
"Возможно, в новой редакции закона о столице такой позиции как глава вообще не будет. Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет глав ", заявил Корниенко, комментируя увольнение с должности главы Киевгоргосадминистрации мэра Виталия Кличко.
По словам Корниенко, вместо глав областных государственных администраций планируют ввести институт префектов.
" хотя и регулируется отдельным законом "О столице", но он не может выпадать из общей канвы. Если во всей стране не будет , почему она будет в Киеве? Соответственно "танцы" вокруг поста главы уже теряют актуальность", сказал замглавы фракции "Слуга народа".
Корниенко добавил, что соответствующий законопроект уже готов, его авторами выступила группа депутатов от "Слуги народа".
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4 сентября поддержал увольнение Кличко с поста главы .