может лишиться должности главы , а вся Украина - глав , - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко, передает со ссылкой на .

Власть намерена утвердить законопроект о введении институтов префектов в Украине. В новой редакции закона о столице вообще может не быть должности главы .

Об этом заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в интервью изданию "Левый берег".

"Возможно, в новой редакции закона о столице такой позиции как глава вообще не будет. Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет глав ", заявил Корниенко, комментируя увольнение с должности главы Киевгоргосадминистрации мэра Виталия Кличко.

По словам Корниенко, вместо глав областных государственных администраций планируют ввести институт префектов.

" хотя и регулируется отдельным законом "О столице", но он не может выпадать из общей канвы. Если во всей стране не будет , почему она будет в Киеве? Соответственно "танцы" вокруг поста главы уже теряют актуальность", сказал замглавы фракции "Слуга народа".



На вопрос, "тогда зачем вся эта история с увольнением Кличко с должности в принципе нужна", он ответил: "Это право президента".

Корниенко добавил, что соответствующий законопроект уже готов, его авторами выступила группа депутатов от "Слуги народа".

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4 сентября поддержал увольнение Кличко с поста главы .

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