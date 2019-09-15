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- Тренер "Шахтера" оценил дебют Коноплянки
|Тренер "Шахтера" оценил дебют Коноплянки
|15.09.2019 17:03
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Ассистент главного тренера Луиша Каштру Витор Северино оценил дебют Евгения Коноплянки в матче против Зари (4:3), передает со ссылкой на .
"Коноплянка сыграл хорошо. Однако наша философия - в коллективных действиях. Мы выпустили Евгения, но также изменили структуру: поставили Тайсона на позицию "десятки", Марлоса сместили шире. То есть изменили многое, не только выпустили Коноплянку.
перестрелял Зарю в сверхрезультативном матче (4: 3), а Коноплянка отметился ассистом в дебютном матче.