Ассистент главного тренера Луиша Каштру Витор Северино оценил дебют Евгения Коноплянки в матче против Зари (4:3), передает со ссылкой на .

"Коноплянка сыграл хорошо. Однако наша философия - в коллективных действиях. Мы выпустили Евгения, но также изменили структуру: поставили Тайсона на позицию "десятки", Марлоса сместили шире. То есть изменили многое, не только выпустили Коноплянку.

Ответ на ваш вопрос: он проявил себя прекрасно, а дальше может выступать еще лучше. Но мы всегда будем смотреть в целом на общекомандную работу", - цитирует Северино официальный сайт Шахтера.

перестрелял Зарю в сверхрезультативном матче (4: 3), а Коноплянка отметился ассистом в дебютном матче.

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