Украина в следующем году планирует позаимствовать около 380 млрд гривен. Об этом рассказала министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает со ссылкой на .

"Планируем позаимствовать около 380 млрд гривен. Преимущественно надеемся, что это будут заимствования от наших официальных кредиторов. Мы будем продолжать развивать локальный рынок в гривне", - сказала Маркарова.

Министр назвала целью правительства долг взять под контроль и сокращать процент долга к ВВП каждый год максимально быстро.

Напомним, сегодня Украины внес в Верховную раду проект госбюджета-2020.

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