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|Украина в 2020 году планирует позаимствовать около 380 млрд гривен
|15.09.2019 17:21
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Украина в следующем году планирует позаимствовать около 380 млрд гривен. Об этом рассказала министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает со ссылкой на .
"Планируем позаимствовать около 380 млрд гривен. Преимущественно надеемся, что это будут заимствования от наших официальных кредиторов. Мы будем продолжать развивать локальный рынок в гривне", - сказала Маркарова.
Министр назвала целью правительства долг взять под контроль и сокращать процент долга к ВВП каждый год максимально быстро.
Напомним, сегодня Украины внес в Верховную раду проект госбюджета-2020.