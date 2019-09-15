Украины внес в Верховную раду проект госбюджета-2020. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента, передает со ссылкой на .

Таким образом, проект закона от 15.09.2019 "О государственном бюджете Украины на 2020 год" вынесен на рассмотрение парламента. Текст документа пока отсутствует.

Напомним, представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук анонсировала, что планирует презентовать проект госбюджета на 2020 год в воскресенье, 15 сентября.

Стоит отметить, 5 августа глава Минфина Оксана Маркарова заявила, что работа Министерства финансов Украины над проектом государственного бюджета на 2020 год находится на финальной стадии.

Как писало ранее, президент Украины поручил Камбину внести проект государственного бюджета на 2020 год до 15 сентября. Президент назначил ответственными за представление госбюджета премьер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксану Маркарову.

Подчеркнем также, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что рассмотрение проекта государственного бюджета на 2020 год должно начаться на следующей пленарной неделе. Он отмечал, что будет представлена первая версия документа о государственном бюджете.

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