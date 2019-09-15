В ходе Марша равенства в Харькове произошли столкновения.

Десяток сторонников традиционных ценностей напали на кого-то возле центрального входа в областную администрацию. Начали наносить удары ногами. Среди нападавших были люди в униформе организации "Фрайкор", передает со ссылкой на .

Через 10 секунд нападавшие разбежались. Организаторы "ХаркивПрайда" сообщили, что пока не располагают информацией о пострадавших.

Сейчас колонна участников марша готовятся отправиться по Сумской в ​​сторону площади Конституции. Людей защищают полицейские. Националисты попытались забросать участников марша яйцами, однако они не долетели.

В Харькове 15 сентября пройдет ЛГБТ-прайд. 2,5 тыс. сотрудников Национальной полиции будут охранять 1,5 тыс. участников "Харьков прайда".

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