Римский в воскресенье, 15 сентября, во время общения с паломниками поздравил обмен пленными между Украиной и .

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Ватикана", передает со ссылкой на .

"Дорогие братья и сестры, на прошлой неделе состоялся долгожданный обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной. Радуюсь за уволенных, которые смогли обнять своих самых дорогих и не перестаю молиться за скорейшее завершение конфликта и за надежный мир на восточной Украине", - сказал Римский.

7 сентября между Украиной и Россией произошел масштабный обмен удерживаемыми лицами.

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