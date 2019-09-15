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Полез на 5 этаж и сорвался. В Николаеве жена не пустила пьяного мужа домой
15.09.2019 22:29
Полез на 5 этаж и сорвался. В Николаеве жена не пустила пьяного мужа домой По теме:

Вечером в субботу, 14 сентября, с балкона второго этажа общежития по ул. Горького,2 в Николаеве упал мужчина.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает со ссылкой на .

Житель общежития пришел домой навеселе. Увидев пьяного мужа, жена отказалась пускать его в комнату. Тогда он решил залезть домой через балкон.

Однако попытка не удалась: мужчина сорвался вниз с высоты второго этажа.

Прибывшая на место происшествия "скорая" доставила пострадавшего в больницу.

По предварительным данным у него подозрение на перелом обеих ног.







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