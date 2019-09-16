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В столице горит свалка
16.09.2019 00:23
В столице горит свалка По теме:

15 сентября в произошел масштабный пожар в Голосеевском районе.

Огонь заметили на проспекте Академика Глушкова, передает со ссылкой на ..

Горела свалка, идет черный дым. Огонь может перекинуться со свалки на ближайшие деревья. Ранее жители столицы указывали, что там горит лес.

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Допис, поширений dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua) 15 Вер 2019 р. о 6:09 PDT

В ночь на воскресенье, 15 сентября, в произошла страшная трагедия - супружеская пара задохнулась в собственной квартире во время пожара.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #2 Дима 09.12.2014 20:35
[£$%&£$%&£$%&£$ %&£$%& £$%&£$%&="Дима" ]Яценюк £$%&! И с ним жить стали по новому[/£$%&£$% &£$%&£$%&£$%&]< £$%&£$%& />ладно гандон
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0 #1 Дима 09.12.2014 20:34
Яценюк £$%&! И с ним жить стали по новому
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