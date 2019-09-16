15 сентября в произошел масштабный пожар в Голосеевском районе.

Огонь заметили на проспекте Академика Глушкова, передает со ссылкой на ..

Горела свалка, идет черный дым. Огонь может перекинуться со свалки на ближайшие деревья. Ранее жители столицы указывали, что там горит лес.

Допис, поширений dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua) 15 Вер 2019 р. о 6:09 PDT

В ночь на воскресенье, 15 сентября, в произошла страшная трагедия - супружеская пара задохнулась в собственной квартире во время пожара.

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