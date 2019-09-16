вовремя подаст проект государственного бюджета, и он будет на основе прогнозов предшественников. Правки ко второму чтению обещают передать к 2 ноября. Об этом заявил на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук, передает со ссылкой на .

Он объяснил, на подготовку бюджета было у нового правительства только две недели. Премьер отметил, что базируется на тех цифрах, которые были оценены весной.

"Так построен процесс подготовки. В октябре спрогнозирует ситуацию на 2020 год и мы внесем коррективы. Сегодня в парламент подаем первый проект, получаем обратную связь. В течение двух недель подаем программу деятельности правительства, все то, что должно быть сделано в последующие годы. Поэтому этот бюджет не учитывает то, с чем команда президента шла на выборы, потому что это невозможно. Но за сентябрь и октябрь мы подготовим и до 2 ноября должны представить более подготовленный бюджет с прогнозом макроцифр на следующий год", сказал Гончарук.

Глава правительства заверил, что будет уменьшение дефицита госбюджета. По его словам, это среднесрочная цель.

"В новом бюджете недостаток будет меньше, чем в прошлом. Объем доходов, которые государство взымает, будет тоже уменьшаться. Мы стремимся к тому, чтобы государство в экономике было меньше", сказал он.

Премьер подчеркнул, что будет увеличение расходов на дороги, уже изменен подход господдержки агросектора. Теперь вместо дотации, будет удешевление кредитов малым фермерам.

"Новый бюджет должен быть бюджетом эффективности. Мы не имеем планов повышать налоги. Их будем уменьшать, но делать равными для всех. Мы будем уменьшать расходы на обслуживание госаппарата. 2020 год должен стать годом, когда мы будем уменьшать расходы на госаппарат. Не будем пока увеличивать доходов от приватизации. Мы планируем сменить руководство Фонда госимущества и новое руководство должно дать настоящий план приватизации. Поэтому: бюджет вовремя, будет бюджет эффективности, налогов будет меньше, но будет более эффективное использование", добавил Гончарук.

Как сообщали новости "Сегодня", СМИ "рассекретили" параметры госбюджета-2020. Согласно проекту декларации, в 2020 году ожидается ускорение темпов роста реального ВВП до 3,3% по сравнению с 2,8% в 2019 году.

По результатам первого квартала 2019 года государственный бюджет Украины оказался недовыполнен. Причем показатели выполнения бюджета самые печальные за последние три года.

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