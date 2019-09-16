|Сноуден пытается бежать из России
|16.09.2019 02:02
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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден больше не хочет жить в России.
Он отметил, что попросил убежища еще в 2013 году, рассказал в интервью французской радиостанции France Inter, передает со ссылкой на .
"Конечно, я очень бы хотел, чтобы господин Макрон предоставил мне право на убежище", - заявил Сноуден.
В интервью американской радиостанции NPR Сноуден сказал, что не хотел ехать в Россию и оказался там случайно, узнав на пересадке в московском аэропорту, что власти аннулировали его паспорт.
В июне 2013 года Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб и Великобритании в интернете, после чего скрылся в Гонконге, а оттуда в Москву, где получил временное убежище.
В против Сноудена начато уголовное расследование по обвинению в краже государственного имущества, незаконном использовании информации, касающейся национальной обороны, а также в умышленном разглашении секретных данных.