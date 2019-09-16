Проект государственного бюджета на 2020 год для второго чтения внесут в Верховную раду до 2 ноября. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает со ссылкой на .

По словам Гончарука, проект госбюджета с уточненным прогнозом будет передан на рассмотрение парламента до 2 ноября 2019 года.

"На подготовку бюджета идет больше чем полгода. у нас на это было 2 недели. Это означает, что прогнозируя следующий год, мы все еще базируемся на тех цифрах, которые были оценены весной. Поэтому не удивляйтесь, что в этом бюджете будут цифры такими, какими они были прогнозируемые по состоянию на весну. Мы ожидаем, что в октябре между первым и вторым чтением спрогнозирует ситуацию на следующий год и мы внесем коррективы в бюджет, который будет подаваться", - заявил премьер.

добавил, что в уточненный проект будут внесены идеи президента Владимира Зеленского, которые анонсировались в предвыборной программе.

"Не удивляйтесь, что этот бюджет не учитывает подавляющее большинство тех идей, с которыми выходила программа президента на выборы. Нам надо дождаться пока парламент примет программу деятельности правительства, необходимые законы за сентябрь и октябрь. Они будут нами учтены, когда мы будем подавать вторую итерацию - уже более подготовленную до 2 ноября", - пояснил он.

Также Гончарук подчеркнул, что правительство планирует уменьшить недостаток государственного бюджета. Премьер отметил, что это является среднесрочной целью.

"Уже в этом проекте госбюджета вы сможете увидеть уменьшение дефицита государственного бюджета. Это означает, что и команда президента, и правительство, намерено уменьшать долг, который сегодня имеет государство. То есть мы стремимся на определенном этапе выйти в бездефицитный бюджет, когда наши расходы будет нашим доходам. Это наша среднесрочная цель. Мы не можем этого достичь за один год или за два. Но в этом новом бюджете недостаток будет еще меньше, чем в прошлом", - заявил Гончарук.

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