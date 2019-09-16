Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри был доставлен в больницу после поединка с Отто Валлином в Лас-Вегасе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу одержал Фьюри. Счет судейских записок: 116-112, 117-111, 118-110, передает со ссылкой на .

В ходе боя Фьюри получил два серьезных рассечения. Он не стал проводить пресс-конференцию и отправился в больницу. Не исключено, что британцу потребуется пластическая операция, сообщает Sun.

На счету 31-летнего Фьюри 29 побед (20 нокаутом), ни одного поражения и одна ничья. Следующим соперником Фьюри может стать Деонтей Уайлдер.

Ранее промоутер Боб Арум заявил, что чемпион WBC Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут два боя между собой. "Контракт подписан не только на реванш, но и на третий бой. Победитель третьего боя получит 60% от призового фонда, проигравший 40%. Что касается второго боя, то там каждая сторона получит по 50%", заявил Арум.

Первый поединок соперников закончился вничью.

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