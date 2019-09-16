В для учеников до конца года создадут единый электронный ученический билет. Для студентов - студенческую транспортную карточку.

Билет будет действовать на протяжении только обучения в школе на все виды транспорта. Школьники получат его бесплатно, сообщает Департамент транспортной инфраструктуры , передает со ссылкой на .

"В случае потери билета его можно будет приобрести за символическую плату, около 100 грн, заказав через личный кабинет киевлянина, он будет льготный, без ограничения поездок", - говорится в сообщении.

Студенты смогут покупать на транспортную карточку транспортные продукты с 50% скидкой.

В возобновили речной трамвай. Подол и Оболонь теперь связаны по воде. Шесть лет до этого киевляне передвигались по городу только наземным транспортом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира