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У Зеленского раскрыли детали визита президента Словакии
16.09.2019 04:56
У Зеленского раскрыли детали визита президента Словакии По теме:

Президенткой Словакии Зузана Чапутова 16 сентября посетит с официальным визитом , где проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщили в офисе украинского президента, передает со ссылкой на .

В 11:30 в Мариинском дворце состоится официальная церемония встречи.

В 13:30 после переговоров лидеры пообщаются с прессой.

Чапутова посещает в первые сто дней своего президентства.







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