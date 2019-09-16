Президенткой Словакии Зузана Чапутова 16 сентября посетит с официальным визитом , где проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщили в офисе украинского президента, передает со ссылкой на .

В 11:30 в Мариинском дворце состоится официальная церемония встречи.

В 13:30 после переговоров лидеры пообщаются с прессой.

Чапутова посещает в первые сто дней своего президентства.

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