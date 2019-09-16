В нынешнем году сезон бахчевых в Украине завершится в среднем на две недели раньше, чем годом ранее - в 2018-м.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit, передает со ссылкой на .

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, если в прошлом году сезон реализации дынь и арбузов закончился в середине сентября, то в этом году производители уже все чаще сообщают о завершении сезона продаж.

По мнению экспертов, это связано со снижением урожайности бахчевых в стране из-за неблагоприятных погодных условий.

Сейчас производители предлагают к продаже остаточные партии арбузов по 1,5-4 грн / кг, что в среднем в 2 раза дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Между тем, последние партии дынь фермеры готовы отгружать по 2,5-6 грн / кг в зависимости от сорта и качества, тогда как неделей ранее цена на эту продукцию была на 15% выше, чем сегодня.

Как отмечают участники рынка, нынешний сезон был крайне неудачным как в плане темпов реализации, так и в плане ценообразования. При этом в нынешнем году заметно увеличился процент продукции нестандартного, более крупного размера, которую покупатели покупали неохотно.

Еще одним негативным фактором сезона стала засуха, которая наблюдалась в ряде регионов и довольно часто давала негативное влияние на качество бахчевых.

На арбузы в Украине сейчас в среднем уже на 35% ниже, чем за подобный период прошлого года. Цены на дыни в среднем снизилась на 45% по сравнению с ценой на данную продукцию годом ранее.

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