Боец Дмитрий Гержан с позывным "Тритон", который потерял ногу во время вывоза экс-командира ПВО боевиков Владимира Цемаха с Донбасса, сообщил о деталях операции и о своем мнении по поводу возвращения Цемаха в Россию.

Об этом он рассказал в интервью "Радио ", передает со ссылкой на .

Информации о том, как проводилась подготовка к захвату бывшего командира ПВО так называемой ДНР, у разведчиков не было их задача заключалась только в вывозе Цемаха через линию соприкосновения.

"У меня, конечно, нет информации, как это происходило до того, как вышел приказ. Видимо, до того проводилась очень упорная работа. Я очень горжусь этими людьми - потому что это очень сложная работа в тылу врага - захватить столь важного свидетеля и доставить его на подконтрольную территорию Украины. Эти люди - настоящие герои. А у нас все было проще: приехал командир, они с нашим взводным командиром пообщались. Затем наш командир взвода всех собрал (Александр Колодяжный, во время операции погиб - ред.) и сказал, что завтра у нас - работа. Назвал, кто будет участвовать, и сказал подготовиться. Никто не думал, что это будет настолько серьезная работа. На следующий день мы выехали на место операции", вспоминает Гержан.

У разведчиков было мало времени на подготовку операции и не было полной информации о ее месте. В то же время, они знали, что проход через линию соприкосновения будет очень рискованным, из-за близости вражеских позиций.

"Нужно было очень тихо идти, потому что дистанции невелики: чтобы не услышал враг. Где ползем, где вприсядку, по-разному идем. На этот раз, когда мы прошли к точке передачи объекта, оставалось там несколько метров. Саша Колодяжный прощупывал территорию, спускался, и тут раздался взрыв. А шли мы друг за другом. Я был позади Саши. Попробовал вытащить, сделал буквально полшага, и также наступил на мину. Откатился назад, увидел, что мне оторвало ногу. Ну и началась эвакуация. Ребята выполнили очень важное дело, потому что им пришлось Сашу доставать, а это было очень сложно, потому что его отбросило на холм и надо было пройтись по территории, проверить и разминировать. И, конечно, надо было завершить задачу. Что они и сделали. Поэтому, на самом деле, они - герои, они завершили задание", говорит шпион.

Обмен Цемаха на украинских пленных сложный вопрос для Гержана.

"Вы знаете, это такой философский вопрос. Я был очень рад видеть слезы радости на лицах бывших пленных и их родных, когда они наконец встретились. Но если возврат Цемах противоречит интересам Украины, это очень плохо. И к тому же, очень большой ценой далась нам операция по его передаче на подконтрольную территорию. Сотня таких "Цемахов" не стоит жизни Саши. Поэтому, это очень сложный вопрос для меня... С одной стороны, мне очень дорога жизнь Саши, с другой стороны - видеть радостные лица людей, которые дождались своих родных. Я не могу сказать, насколько это правильно или нет. Одно скажу, что если это противоречит интересам Украины, то конечно такого не должно было быть. Тем более, что операция была проведена такой ценой", считает "Тритон".

Экс-начальник ПВО так называемой ДНР Владимир Цемах решил вернуться на территорию оккупированного Донбасса.

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