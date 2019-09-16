Приметы на 16 сентября: что нельзя делать в день Василисы
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16 сентября православная церковь почитает память мученицы Василисы, пострадавшей в возрасте 9 лет за веру во Христа при императоре Диоклетиане. До XVIII века в русских жития святых Василиссу называли Васса или Василиса, пишет со ссылкой на .
Ещё в этот день почитается память священномученика Анфима Никомидийского и других мучеников, в том числе и девы Домны. Все они пострадали во время гонений на христиан при императорах Диоклетиане и Максимиане.
Традиции 16 сентября
В народе дату 16 сентября прозвали день Домны. Было принято наводить порядок в доме, в сарае и в амбаре. Считалось, что это поможет приобрести благополучие на осень. Хозяйки жгли изношенные и ненужные вещи: "Что уже не впрок стало – Домна вместе с картофельной ботвой на грядке сжигала". В доме прибирали всю рухлядь. Вещи перестирывали и приводили в порядок, а что негодным стало, раздавали бедным или сжигали на огороде.
У наших предков старые вещи ассоциировались с наступившей осенью, со старением года, увяданием природы, увеличением темного времени суток и надвигающимися холодами. Весной же природа пробуждалась от зимней спячки, дни становились длиннее и теплее. Все это настраивало на обновление и преображение жизни, в том числе и её предметной стороны.
Что нельзя делать 16 сентября
- Свататься, делать предложение пожениться/встречаться, гулять свадьбы. День священный Домны неподходящий день для начала нового союза, следовательно если не хочешь постоянных проблем, ссор и выяснений отношений, лучше воздержись от принятия важных любовных решений в этот день
- Переедать, особенно пищу животного происхождения. Считается, что 16 сентября нельзя есть больше, чем нужно твоему организму: больше, чем надо, в животе - меньше, чем надо, в кошельке. При этом лучше выбирать здоровую пищу, побольше овощей, ягод, цельнозерновых каш, полезного жира, семечек. А вот неполезной пищи животного происхождения нужно употреблять поменьше. И желательно такие принципы питания ввести не только в день Домны, а постоянно.
- Гулять одной, особенно после захода солнца. Считается, что это может вызвать серьезные неприятности. Поэтому 16 сентября постарайся гудять или ходить по делам только с друзьями или компанией.
- Сквернословить. Считается, что плохие слова (и не только мат, но и зависть, лицемерие и ревность) привлекут в жизнь неудачи, болезни и проблемы в личных отношениях. Поэтому обязательно следи за «языком» и постарайся быть как можно более доброжелательной к себе и окружающим
Приметы на 16 сентября
- Гром гремит – к долгой и теплой осени.
- Теплый день – к поздней весне.
- Красный закат – к холодам или заморозкам.
- Если день туманным выдался, то полевые работы пройдут спокойно и легко.
- Туман в полнолуние или новолуние – к ясной погоде.
- Дождь после обеда – к затяжному ненастью.
- Большие муравейники – к суровой зиме.
- На елях шишек много – зима будет теплой.
- Мало ягод и грибов – следующий год будет неурожайным.
- Чтобы защитить домашнюю скотину от порчи на скотном дворе нужно старую обувь повесить.
- Чтобы беду на себя не накликать смотреться в зеркало 16 сентября нужно как можно реже.
- Чтобы привлечь в свою жизнь счастье и удачу, в этот день нужно избавиться от старых и ненужных вещей. Одежду и предметы быта в хорошем состоянии можно раздать людям, а ветошь – сжечь.
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