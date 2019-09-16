Неполитические Сводки
|Часто страдаете от боли в плече? Вот что надо делать
|16.09.2019 09:15
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Всем знакома ситуация: несли тяжелые сумки и теперь болит плечо. Это происходит из-за травмы сухожилия, пишет со ссылкой на .
Сухожилия - это волокнистые ткани, которые прикрепляют мышцы к костям. Если мы даем большую нагрузку, в сухожилиях появляются небольшие раны.
Эти микротравмы вызывают боль и снижение эластичности сухожилий. Сухожилия состоят из множества нервов, следовательно любая травма чувствуется так сильно.
Вот главные причины болей в плече:
Если вы на протяжении нескольких дней чувствуете боль в плече, которая только усиливается, обратитесь к врачу немедленно.
Но, как дополнение к медицинским рекомендациям, попробуйте применить такие методы:
Помните, что чем раньше вы начнете лечить любую болезнь, тем лучше результаты.