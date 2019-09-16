Погода, Новости, загрузка...
Часто страдаете от боли в плече? Вот что надо делать
16.09.2019 09:15
Часто страдаете от боли в плече? Вот что надо делать По теме:

Всем знакома ситуация: несли тяжелые сумки и теперь болит плечо. Это происходит из-за травмы сухожилия, пишет  со ссылкой на

Сухожилия - это волокнистые ткани, которые прикрепляют мышцы к костям. Если мы даем большую нагрузку, в сухожилиях появляются небольшие раны.

Эти микротравмы вызывают боль и снижение эластичности сухожилий. Сухожилия состоят из множества нервов, следовательно любая травма чувствуется так сильно.

Вот главные причины болей в плече:

  • неправильные движения;
  • слишком интенсивные тренировки, особенно если перед этим вы не сделали разминку;
  • дисбаланс в развитии мышц (передних и задних мышц плеча);
  • соли в суставах.

Если вы на протяжении нескольких дней чувствуете боль в плече, которая только усиливается, обратитесь к врачу немедленно. 

Но, как дополнение к медицинским рекомендациям, попробуйте применить такие методы:

  • ограничьте нагрузку на плечо;
  • делайте холодные компрессы;
  • массаж с эфирными маслами розмарина;
  • выполняйте только те движения, которые не вызывают боли.

Помните, что чем раньше вы начнете лечить любую болезнь, тем лучше результаты.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий