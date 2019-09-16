В Украине сегодня небольшие дожди в западных, северных, центральных, Сумской и Харьковской областях, температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 18-23°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает .

"Ночью и утром в западных и северных, днем в центральных, Сумской и Харьковской областях кое-где небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 18-23°, на юге, востоке страны и Днепропетровщине 24-28°", - говорится в сообщении.

В частности, в и области ночью и утром кое-где небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 13-15°, днем 20-22°, на Киевщине ночью 10-15°, днем 18-23°.

Согласно прогнозу, 15-16 сентября в Украине без осадков, лишь в понедельник днем в северных и западных областях кое-где небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, днем 16 сентября в западных и северных областях кое-где порывы 15-18 м/с.

"Понижение температуры: ночью 5-10°, днем 15-20°, в центральных, восточных областях и в карпатском регионе 16 сентября 19-24°, в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 9-14°, в южной части ночью 8-13°, днем 15 сентября 19-24° 16 сентября 22-27°", - информирует Украинский гидрометцентр.

В столичном регионе также без осадков, лишь днем 16 сентября кое-где небольшой . Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, днем 16 сентября кое-где порывы 15-18 м/с. Понижение температуры: ночью 5-10°, днем 15-20°.

17-18 сентября синоптики прогнозируют иногда небольшой дождь, 18 сентября в высокогорье Карпат возможен мокрый снег; 17 сентября на юге страны, Донецкой и Луганской областях преимущественно без осадков.

Температура ночью 9-15°, 18 сентября в западных, северных и большинстве центральных областей 5-11° тепла; днем 17 сентября в западных, северных и Винницкой областях 14-20°, на остальной территории 21-27°, 18 сентября в Украине снижение дневной температуры на 3-6°.

На Киевщине 17- 18 сентября иногда небольшой дождь. Температура 17 сентября ночью 9-14°, днем 15-20°; 18 сентября ночью 5-10°, днем 11-16°.

Согласно ориентировочным прогнозам на 6-10 сутки, иногда дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Холодная погода с температурой ночью 3-9° тепла, на поверхности почвы в отдельные ночи заморозки 0-5°, днем 10-16° тепла; в южной части ночью 6-12°, днем 14-20°.

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