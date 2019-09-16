Кассационный административный суд Украины, который является частью Верховного суда, подтвердил, что полицейские не могут требовать у водителя права, если у них нет доказательств правонарушения, сообщает со ссылкой на

Все началось с того, что несколько месяцев назад патрульный полицейский потребовал у водителя права, но тот в свою очередь посчитал, что для этого у правоохранителя не было никаких оснований для остановки и отказался предъявить документ. Полицейский принял решение оштрафовать водителя за это.

Сумма штрафа была небольшой — 425 грн, но автомобилист все равно обжаловал решение полицейского в первой инстанции.

В суде первой инстанции «победа» была за водителем, и в конечном итоге по апелляциям дело дошло сначала до Верховного Суда, а потом и до Кассационного административного суда.

В итоге стало ясно, что если Вас во время управления автомобилем остановил полицейский, но Вы уверены, что не совершали нарушений, Вы можете считать просьбы правоохранителя о предъявлении прав незаконными.

Полицейские имеют четкие основания, по которым они могут останавливать автомобили: если водитель нарушил ПДД, очевидные признаки технической неисправности автомобиля, если есть информация, что водитель или пассажиры причастны к каким-либо правонарушениям, если машина находится в розыске, если водителя и пассажиров нужно опросить в качестве свидетелей, если полиции нужны свидетели или помощники и др.

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