Через месяц в Украине стартует отопительный период. Команда президента Зеленского часто заявляла о том, что получателей субсидий в новом сезоне должно стать больше.

Кроме того, с 1 октября начнется монетизация льгот, а безработные, которые не стояли на учете в Центре занятости, имеют право на зимнюю субсидию на условиях уплаты ЕСВ (22% от минималки — 918,06 грн.) за любые три месяца этого периода, пишет со ссылкой на .

Представитель президента в правительстве Андрей Герус обратил внимание на то, что проживающие в сельской местности или райцентрах пенсионеры старшего возраста с пенсией меньше чем в 2 тыс. грн, у которых прописаны не проживающие с ними внуки, потеряли право на получение субсидии. Таких, по его словам, – около 1 млн человек. Эту ситуацию команда президента намерена изменить, чтобы государство этим людям помогало. Они должны будут подать документы и получить право на субсидии.

Как известно, 2 сентября в парламенте был зарегистрирован законопроект №1231 «О верификации и мониторинге государственных выплат». Через два дня после регистрации этот документ был определен президентом как безотлагательный.

Документ предусматривает три этапа очень тщательных проверок претендентов на получение государственных выплат (пенсий, стипендий, субсидий): до назначения, во время получения и еще три года после того, когда человеку прекращена выдача пособия. При этом, он дает право собирать абсолютно полные досье на украинцев, включая выписки из банковских счетов и перечень только имущества, — втайне от самих проверяемых.

Поэтому всем, кто намерен получить субсидии, нужно знать, что права на получение этой помощи от государства не имеют:

— владельцы жилья, сдаваемого в аренду, которые не задекларировали свои доходы от сдачи имущества в найм;

— те, кто за последний год совершил единовременную покупку или оплатил услуги стоимостью более чем в 50 тыс. грн;

— владельцы автомобилей, со дня выпуска которых прошло меньше, чем 5 лет. Исключение составляют только мопеды или машины, которые выдали органы соцзащиты населения;

— должники по оплате жилищно-коммунальных услуг, общая сумма задолженности которых превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан или 340 грн (но при погашении долга получение субсидии можно возобновить),

— те, кто в течение 12 месяцев до обращения за субсидией получили наследство или каким-то другим законным путем получил право собственности на земельный участок, квартиру, дом или транспортное средство;

— владельцы жилых помещений с очень большой площадью: квартиры, превышающей 120 кв. м или дома больше 200 кв. м. Исключение из этого правила — детские дома семейного типа, приемные и многодетные семьи;

— граждане трудоспособного возраста, которые не работают, не учатся и не состоят на учете в Центре занятости как безработные. Им автоматически засчитывают в доход три прожиточных минимума, что сильно уменьшает вероятность получения субсидии.

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