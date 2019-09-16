Экс-премьер-министр Владимир Гройсман, который две недели назад покинул свой пост, прокомментировал действия президента Владимира Зеленского касательно своей персоны.

Никакой обиды, либо мести от чиновника пока что не поступило. Гройсман считает, что распускать нюни абсолютно некстати. Об этом он заявил во время выступления на конференции YES (Ялтинская Европейская Стратегия), которая проходила в , пишет со ссылкой на .

«Во взрослом мире на такие вещи не обижаются. Президент сказал свою позицию, я заявил о своей позиции. Это абсолютно такие политические вещи «, — отметил Гройсман.

Он добавил, что за те месяцы, что ему удалось поработать с Владимиром Зеленским, между ними не возникало каких-либо конфликтов или недопониманий. Все вопросы и дела решались быстро и между ними было прекрасное взаимодействие. Также Владимир Гройсман заверил журналистов, что на деле украинский гарант очень вежливый и коммуникабельный человек, с которым приятно иметь дело.

В данное время Гройсман находится в и работает со своей правительственной командой.

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