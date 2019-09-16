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- Тайные переговоры Украины и России? Появились подтверждающие данные
|Тайные переговоры Украины и России? Появились подтверждающие данные
|16.09.2019 12:18
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Россия и Украина, вероятно, ведут тайные переговоры по разрешению конфликта на Донбассе, которые не освещаются на официальном уровне.
Такое мнение высказал российский экономист, прежний советник президента Андрей Илларионов в интервью передает
"Естественно, мы знаем не обо всех переговорах. Мы следим за теми комментариями, которые делают официальные лица, и через них пытаемся реконструировать содержание проходящих переговоров", – заявил он.
Кроме того, Илларионов нашел подтверждение своим словам – в заявлениях политиков часто звучат вещи, которые не придавали огласке.
"Еще раз скажу, исходя из того, насколько оперативно отозвался на комментарии и Зеленского, и Пристайко о формуле Штайнмайера. Если формула готовится к подписанию в рамках нормандского формата – это означает, что она обсуждалась на украинско-российских переговорах. И со стороны украинских переговорщиков не было заявлено однозначно и жестко, что эта формула неприемлема. Если бы это было сказано, то очень сомневаюсь, что господин стал бы использовать в публичном пространстве какую-либо ссылку на формулу Штайнмайера", – обратил внимание экономист.