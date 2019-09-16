В Варшаве (Польша) в рамках спецоперации по борьбе с контрабандой янтаря задержали шесть лиц, в числе которых двое граждан Украины, представившихся сотрудниками спецслужб, передает со ссылкой на .

Об этом сообщает пресс-служба Центрального Антикоррупционного бюро страны. Задержание провели 13 сентября.

"Спецоперация, которую проводит , касается контрабанды большого количества янтаря из Украины на территорию Республики Польша. Собранные в этом деле материалы будут направлены в Национальную прокуратуру", – сказано в сообщении.

Как уточняет , подозреваемых задержали в одном из ресторанов около 18:00. Вместе с украинцами "погорели" на контрабанде 4 поляка.

При этом, в Антикоррупционном бюро не сообщили, представителями какой спецслужбы могут быть граждане Украины и были ли при них подтверждающие это документы.

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