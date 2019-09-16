Люди не любят, когда им врут, пишет со ссылкой на и . Но от этого лжецов в мире меньше не становится. Соврать можно по мелочи, а можно и скрыть что-то крупное, например, измену. Как узнать, что человек вам врет?

Сделайте это с помощью 10 хитрых психологических приемов.

1) Если человек не отвечает прямо, а увиливает – ему есть что скрывать. Он может ответить вопросом на вопрос. Например, зачем вам это надо или какой смысл вам это знать?

2) Человек много говорит. На ваш конкретный вопрос вы получили монолог, но ответа там не было? Ему есть что скрывать.

3) Он прикасается к лицу. Во время ответа на ваш вопрос человек трогает нос, щеки и губы? Видимо сейчас он говорит вам неправду.

4) Краснеет. Причем может покраснеть все лицо или отдельно уши или щеки. Дело в том, что волнение усиливает кровообращение и к лицу крови поступает больше.

5) Врунишка мало жестикулирует. Просто он понимает, что вы можете заметить его лживые жесты и предпочитает не выдавать себя.

6) Берет короткий тайм-аут перед ответом. лгун может закурить, сделать глоток воды или глубоко вдохнуть. За эти несколько секунд он продумывает как вам соврать.

7) Он может повторить вопрос. Лгуны любят повторять вопрос перед началом ответа на него.

8) Речь может замедлиться или ускориться. Просто врунишка таким образом старается себя не выдавать, хотя выходит наоборот.

9) Интересуйтесь деталями рассказа. лгун может «путаться в показаниях» и забывает, о чем говорил ранее.

10) Смотрите в глаза. Глаза могут «бегать», если вам врет обыкновенный человек. Профессиональный плут будет стоять с пустым взглядом, о котором говорят «ноль эмоций».

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