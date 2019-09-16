Василиса Володина является одним из лучших астрологов в нашей стране. Ее прогноз на грядущую неделю поможет представителям любого из Знаков преодолеть проблемы и стать лучшей версией себя, пишет со ссылкой на .

Успех рождается в мыслях и в сердце, а уже только потом переходит в реальную жизнь и воплощается в нечто видимое и осязаемое. Психология успеха заключается в том, чтобы отказаться от негативных мыслей. Нет ничего хуже неуверенности и страхов, потому что они тормозят наше развитие, делают нас слабыми и неспособными достичь гармонии в любви и финансовой сфере.

Овен

Овнам на этой неделе придется несладко, если они постараются брать своё силой. Звезды и планеты сейчас находятся в довольно спокойном положении, следовательно и Овнам стоит быть предельно спокойными и размеренными. В трудных ситуациях им следует придерживаться компромиссных решений. Это позволит остаться на плаву и не потерять уважения коллег, друзей и родственников.

Полезными окажутся сильные заговоры на удачу и богатство. Немного помощи не помешает в выходные дни, когда захочется отдохнуть от всего и всех. На этой неделе лучше не лезть на рожон и не рисковать, потому что это может нарушить планы и стать началом больших проблем. Астролог советует прислушиваться к здравому смыслу и следовать логике.

Телец

Существует одиннадцать простых ритуалов на счастье. Они помогут Тельцам в трудную минуту не потерять мотивацию и веру в себя, остаться на коне. Что касается звезд и планет, то эта неделя будет очень позитивной, так что этих трудных минут, скорее только, будет предельно мало. Особенно это касается 18 и 19 числа, когда планеты расположатся в идеальном и максимально гармоничном положении.

Представителям этого Знака будет намного проще принимать важные решения, бороться с ревностью или мелочностью. Неделя может стать крайне продуктивной для представителей самых разных профессий, для людей различного возраста и социального статуса. Особая удача ждет Тельцов в любви.

Близнецы

У Близнецов запланирована неделя спокойствия. Звезды и планеты хотят, чтобы представители этого Знака занялись домашними делами, забыли на мгновенье о работе и бизнесе, о дрязгах и обидах. Близнецам стоит отдохнуть телом и душой, настроиться на новые победы.

Уборка по фэн-шуй сделает дом Близнецов более позитивным, что поможет им получать больше удачи. В домашней атмосфере люди этого Знака смогут быть более продуктивными, более стабильными. На горизонте могут возникнуть новые трудности, но в родных стенах можно спокойно обдумать решение любых проблем. В отношениях с окружающими нужно избегать фальши и наигранности.

Рак

Камнем преткновения для Раков может стать их восприимчивость к проблемам, к негативу со стороны окружающих. Эти люди очень чувствительны, что иногда мешает им сосредотачиваться на делах. На этой неделе во вторник и среду, а также в воскресенье проблемы подобного плана уйдут в небытие. Планеты помогут Ракам преодолеть страхи и неуверенность.

В субботу и воскресенье можно заняться духовными практиками, творческой работой, изучением полезной информации. На выходных хорошо будут проходить физические тренировки. Можно отправляться в дальние поездки, заниматься домашними делами, менять обстановку.

Лев

Финансовая сфера станет для Львов приоритетной, следовательно можно воспользоваться тремя надежными способами привлечения удачи и денег в свою жизнь. На буднях звезды и планеты советуют Львам сфокусироваться на работе, бизнесе и совершении обязательных покупок. На выходных можно как следует отдохнуть, но лучше не лежать на диване, а сохранять физическую активность — поехать на дачу, покататься на велосипеде, посетить бассейн, подольше погулять.

Вселенная не простит Львам равнодушия к своей судьбе. Звезды хотят, чтобы Львы сами строили свое будущее, а не надеялись на волю случая. Стоит опасаться слухов и сплетен, которые могут помешать развитию дружбы, любви, партнерских отношений. С 16 по 22 число нужно оперировать только фактами.

Дева

Девам на этой неделе звезды и планеты помогут обрести веру в себя и найти свое предназначение. В этом плане полезными будут также три духовных способа. Пришло время посмотреть вглубь своей души и определиться с тем, что можно изменить в лучшую сторону, что можно исправить. Несмотря на то что планеты сейчас лишены активности, многие проблемы решатся сами собой. Нужно лишь продолжать верить и идти вперед, неукоснительно следуя своим личным правилам.

На выходных можно заняться шопингом, потратить немного денег на себя и на свой дом. Можно покупать мебель, новые аксессуары для дома, одежду, вкладывать средства в получение новых эмоций. В любви нужно большое внимание уделять интересам второй половинки. В общении с людьми лучше сохранять дипломатичность.

Весы

Домашние заботы помогут сменить обстановку и успокоить нервы. Уборка, перестановка мебели и наведение лоска помогут избавиться от негативных мыслей. Неделя на работе и во взаимоотношениях с людьми может быть непростой, так что любой метод смены обстановки будет крайне полезным. Звезды советуют не перегружать себя работой в период с 16 по 22 число.

Также представителям данного Знака Зодиака звезды советуют всегда иметь про запас план «Б». Дело в том, что на этой неделе может произойти что-то неожиданное, неприятное. Не обязательно это может быть связано с самими Весами. Возможно, речь идет об их близких или друзьях, которым понадобится помощь.

Скорпион

Скорпионам на протяжении всей недели нужны тишина и покой. Даже на работе стоит находить 5-10 минут на периодический отдых и релаксацию. Домой нести свои проблемы не стоит, чтобы не заражать домочадцев негативом. В родных стенах лучше просто отдыхать и расслабляться, делать что-нибудь приятное и привычное, а также думать о хорошем, ведь закон притяжения работает всегда.

Чтобы не напрягаться больше, чем нужно, Скорпионам стоит научиться говорить «нет». Если постоянно помогать окружающим, можно потерпеть фиаско в личных делах и потратить время зря. На этой неделе можно дать себе возможность побыть эгоистами, заняться обязанностями и своими личными делами.

Стрелец

На этой неделе энергетика звезд будет построена таким образом, что Стрельцам придется больше полагаться на свою интуицию, а не на здравый смысл. Полезными в таком случае станут пять талисманов, усиливающих шестое чувство. Советы окружающих тоже не подействуют как лекарство от проблем. Озарение может прийти только из глубин сознания.

Несмотря на некую проблемность и серость этой недели, она идеально подойдет для реализации давних планов и воплощения в жизнь идей. Можно ожидать визита со стороны близких и друзей, а также приятных знакомств делового или любовного плана. Остаться у руля и сохранить удачу смогут только терпеливые Стрельцы, полные сил и уверенности в себе.

Козерог

У Козерогов наступает время борьбы за место под Солнцем. Звезды и планеты находятся в идеальном положении для того, чтобы показать миру свои стремления. Нужно не сдаваться и смотреть только вперед. Почаще стоит задумываться о том, как повысить энергетику и жизненный тонус. Сделать это можно своевременным отдыхом, а также при помощи поиска новой мотивации.

Козерогам необходимо избавиться от страха, не слишком усердствовать с критикой в свой адрес. Этих людей могут волновать вопросы, касающиеся будущего, так что оборачиваться назад не желательно. Лучше устремить свой взгляд прямо перед собой и нажать на газ. В общении с людьми полезной будет осторожность и доброта — идти по головам не нужно. Козерогам довольно показать людям, что они готовы соблюдать правила игры.

Водолей

Водолеев могут поглотить злободневные проблемы, затащить в свои сети рутина. В любой непростой ситуации желательно прислушиваться к голосу сердца. Существует пять ситуаций, в которых интуиция просто незаменима. С любой из этих ситуаций Водолеи могут встретиться на этой неделе.

В любовной сфере представителям того Знака понадобится упрямство, но не стоит браться за все сразу. Лучше решать проблемы по мере поступления и не менять фокус до тех пор, пока не удастся решить то, что сейчас наиболее актуально. Не нужно впадать в крайности — звезды хотят видеть Водолеев спокойными, без вороха дурных мыслей в голове.

Рыбы

У Рыб наступает время активности в любовной сфере. Им повезет в поисках второй половинки, но также удача ждет и тех, кто уже давно находится в браке и в отношениях. Этим людям лучше сфокусироваться на домашних делах, на времяпрепровождении с детьми, любимым человеком, родителями. Сильные заговоры на любовь помогут стать более желанными для противоположного пола и привлечь еще больше удачи в семейных делах.

Это идеальное время для принятия совместных важных решений. Также Рыбам проще будет адаптироваться к чему-то новому и необычному. Это значит, что можно менять работу, отправляться в путешествия, всесторонне развиваться. Особый успех ждет мечтательных Рыб, потому что мечты и мысли имеют свойство сбываться и воплощаться в жизнь в подобные периоды.

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