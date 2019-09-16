Первый президент Украины заявил, что после распада СССР в 1991 году украинцы на референдуме якобы голосовали за союз с Россией.

В интервью Bihus.info он подчеркнул, что люди якобы верили в то, что независимость будет возможна без отделения от России, передает со ссылкой на .

"Голосовали все, но думали по-разному. Я когда-то поинтересовался, а чего вы голосовали так активно, они сказали: "Мы думали, что это будет Украина независимой, но с Россией", – сказал Кравчук.

Он добавил, что украинцы якобы думали, что принятие Акта о независимости будет гарантировать ее широту только в экономической и социальной сферах жизни страны.

"То есть, они не видели независимость как государство отдельное, это нужно знать. А то, что мы думали и решали в Беловежской пуще, – мы говорили о государстве. Да, союз государств, но о государстве", – резюмировал первый президент Украины.

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