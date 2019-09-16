Сотрудники Института рака Даны Фарбер, который находится в , изучили некоторые уникальные особенности второй группы крови. Как выяснилось, между носителей второй группы крови довольно много долгожителей. Но в то же время, риск развития онкологии в этих людей в несколько раз выше, чем в остальных, сообщает со ссылкой на и на The Nature.

Во время эволюции человек получил разные группы крови, каждая из которых обладает уникальным составом. Специалисты уверены в том, что этот показатель может повлиять не только на психическое состояние человека, но и на его физиологические данные.

В людей со второй группой крови вырабатывается намного больше гормона кортизола, который защищает организм от стресса. С его помощью получается лучше контролировать артериальное давление и уровень глюкозы в крови, а также функционирование иммунной системы. Но если гормон будет вырабатываться в слишком большом количестве, то это приводит к обратному эффекту и организм человека быстро реагирует на стрессовую ситуацию. Именно следовательно носители второй группы крови более подвержены развитию хронического стресса. Такие люди чаще имеют лишний вес и проблемы со сном.

Американские ученые нашли в этой группы крови недавно еще одну уникальную особенность. Риск возникновения онкологии намного выше, чем в остальных людей. Могут развиваться такие заболевания как острый лейкоз или рак желудка.

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