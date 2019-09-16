Украинские пенсионеры могут получить дополнительные бонусы к своей ежемесячной пенсии, пишет со ссылкой на .

Такое предложение действует для тех, у кого стаж превышает общую норму. В статье 28 Закона Украины от 09.07.2003 г. No 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» принято увеличение пенсии на один процент от ее размера пенсионерам, учитывая отдельные цели 12 месяцев: женщинам — более тридцати лет, мужчинам — тридцать пять лет. Об этом напоминают в Фискальной службе Украины.

Повышение касается тех пенсионеров, которые начали получать пенсии в период до 1 января 2011 года, а также после 1 октября того же года, и в них не упоминались денежные средства, что учитываются во время страхового стажа после предыдущего перерасчета пенсионных выплат.

Даже если стаж гражданина намного превышает норму, все равно дополнительным выплатам запрещено выходить за пределы одного процента минимального размера пенсии. Минимальные пенсионные выплаты за возраст, так же как и дополнительные выплаты выполняются в случае, если мужчины имеют страховой стаж в размере 25 лет, а женщины — в размере 20 лет или выше.

В конце года украинцам обещают «зимнее» повышение минимальных пенсий. Оно связано с тем, что минимальная пенсия привязана к прожиточному минимуму, который будет пересматриваться 1 декабря. Если сейчас минимальная пенсия составляет 1564 гривны, то в декабре к ней добавят еще 74 гривны. Таким образом, «минималка» составит 1638 гривен.

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