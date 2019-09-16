Американские военно-морские силы отказались предоставить Конгрессу информацию о встречах с неопознанными летающими объектами, сообщает со ссылкой на

Депутат Марк Уокер рассказал, что в июле 2019 года он направил министру ВМС требование на предоставление информации о состоявшихся контактах с НЛО, а также вещественных доказательств данных контактов.

Депутат получил ответное письмо, в котором американское военное ведомство заявило об особом отношении к таким сообщениям и следовательно продолжают фиксировать и тщательно расследовать все подобные случаи.

Политик был очень огорчен нежеланием военно-морских сил делиться подробными сведениями об НЛО с комитетом по национальной безопасности палаты представителей Конгресса . В частности Уокера беспокоит угроза, которую может представлять объект, в техническом плане превосходящий военные силы .

Весной этого года командование ВМС приступили к разработке новой формы отчетности для военных летчиков, наблюдавших НЛО. Это было сделано с целью систематизации процесса сбора и дальнейшего анализа аномальных явлений.

Независимые исследователи считают, что под НЛО не подразумеваются аппараты инопланетных цивилизаций. Речь идет о том, что в Конгрессе ощущается нервозное настроение, связанное с растущим техническим отставанием в военной области. Чем больше американцы будут заниматься наблюдениями НЛО, тем больше будет проявляться это отставание.

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