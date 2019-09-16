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|Лук спасает от рака: медики назвали "профилактическое" количество в питании
|16.09.2019 16:21
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Исследователи из Китая выяснили, что употребление разных видов лука помогает снизить риск развития колоректального рака.
Наибольший эффект от продукта можно получить, совмещая "овощную диету" со здоровым образом жизни, пишет со ссылкой на и
Специалисты работали с 833 пациентами с колоректальным раком. Данные о добровольцах были сопоставлены с информацией о еще 800 особах такого же пола и возраста, но без онкологии.
Основываясь на показателях состояния здоровья, исследователи подсчитали, что для эффективной профилактики злокачественных образований толстой кишки необходимо есть 16 килограммов лука в год.