Ликвидированный экс-главарь террористов "ДНР" Александр еще до начала войны на Донбассе был контрабандистом и успел сколотить себе на этом капитал в миллионы долларов.

После начала российской оккупации он устраивал вооруженные разборки с другими террористами в ходе дележа этих денежных потоков. Об этом рассказал российский пропагандист, который посещал Донбасс в 2014 году, пишет со ссылкой на .

" был человек специфический. На момент начала войны он уже был долларовый миллионер, занимался контрабандой угля. Потом он жестко разругался с Ходаковским (Александром, экс-главарем "ДНР". – Ред.), вплоть до перестрелок его личного батальона "Оплот" и "Востока" Ходаковского. А первое время они нормально так дружили", –рассказывает неизвестный рупор Кремля.

"Самый главный вопрос, который всех интересует: зачем понадобилось впрягаться в эту войну, если у него и без нее было столько денег? Я не знаю. По типажу – обыкновенный бандос из 1990-х", – добавил он.

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