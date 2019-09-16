В Запорожье поймали активисты поймали мужчину 1984 года рождения, который предлагал 14-летней девочке интим, передает со ссылкой на .

Из переписки известно, что человек знал возраст девочки. Он разведенный. Его ребенку тоже 14 лет, пишет subbota.

Мужчина предлагал девочке снять квартиру для занятий сексом. Живет в городе Васильевка. На встречу с ним пришло 2 человека.

Сначала мужчина пытался убегать на авто. Затем пешком. Мужчины провели с ним беседу.

Узнать насильника 12-летней девочки в Харькове помогла его одноклассница.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира