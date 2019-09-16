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|Предлагал интим малолетней: обнародовали грязную переписку
|16.09.2019 17:33
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В Запорожье поймали активисты поймали мужчину 1984 года рождения, который предлагал 14-летней девочке интим, передает со ссылкой на .
Из переписки известно, что человек знал возраст девочки. Он разведенный. Его ребенку тоже 14 лет, пишет subbota.
Мужчина предлагал девочке снять квартиру для занятий сексом. Живет в городе Васильевка. На встречу с ним пришло 2 человека.
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Узнать насильника 12-летней девочки в Харькове помогла его одноклассница.
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