Капитан "Шахтера" Тайсон рискует пропустить матч Лиги чемпионов против " Сити" из-за сотрясения мозга. Во время вчерашней игры чемпионата Украины против "Зари" бразилец получил сильный удар по голове от одноклубника Исмаили, в результате чего покинул поле на носилках, передает со ссылкой на .

"У Тайсона состояние после сотрясения головного мозга стабильное. Его жизни ничего не угрожает. Сделали МРТ, по результатам которой более серьезных повреждений не выявлено, но его участие в матче с " Сити" под вопросом", рассказал в интервью программе "Великий Футбол" клубный врач "Шахтера" Артур Глущенко.

В нынешнем сезоне 31-летний Тайсон провел 6 матчей за "", отметившись 3 голами и 5 результативными передачами.

В среду, 18 сентября, дома сыграет против Сити в рамках первого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

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