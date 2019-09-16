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В тройной ДТП погибли две женщины
16.09.2019 18:28
В тройной ДТП погибли две женщины По теме:

В Николаевской области на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск произошло с участием автомобиля Chevrolet и двух автоТoyota Corolla, передает со ссылкой на .

Авария произошла вечером 15 сентября. 44-летний водитель автомобиля Chevrolet Evanda не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями Тoyota Corolla, передает пресс-служба полиции Николаевской области.

В результате две женщины с Chevrolet погибли на месте. Водитель, его 18-летний сын и малолетняя дочь, а также 33-летний мужчина были госпитализированы. Водители автомобилей не пострадали.

По данному факту начато уголовное производство - Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц УК Украины.

15 сентября в произошел масштабный пожар в Голосеевском районе. Огонь заметили на проспекте Академика Глушкова.







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