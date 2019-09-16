В Украине мужчины живут на 10 лет меньше женщин. Поэтому продолжительность жизни в нашей стране составляет 72 года, передает со ссылкой на .

Чаще только, причина смерти мужчин - сердечно-сосудистые болезни. Они возникают из-за их образа жизни, объясняет бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.

"Убивают мужчин прежде только алкоголь, курение, питание и довольно распространенное пренебрежительное отношение к своему здоровью", - написала она в Facebook.

В возрасте 50 лет хотя одну хроническую болезнь имеют 37% мужчин и 47% женщин. Но женщины реже умирают от этого преждевременно, так как они чаще пользуются медицинским обслуживанием, тщательно следуют рекомендациям медиков и следят за своим рационом. Также они меньше мужчин регулярно употребляют алкоголь в чрезмерных количествах и тщательно придерживаются базовых правил безопасности.

"Возможно, осторожность некоторые ошибочно воспринимают, как антонимом мужества. Но смертей от несчастных случаев, инфекционных болезней, заболеваний дыхательной и мочеполовой систем и кожи может быть меньше, если мужчины будут пользоваться ремнями безопасности в машине, а не ставить заглушки, делать прививки и регулярно посещать врача", - добавила Супрун.

Не стоит слепо доверять советам о здоровом питании жизни от различных экспертов. Отдельные правила здорового образа жизни опровергает наука.

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