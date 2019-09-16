Сборная Испании по баскетболу выиграла чемпионат мира 2019 года. В финальном поединке пиренейцы победили команду Аргентины, передает со ссылкой на .

Испания с самого начала матча повела в счете и начала наращивать преимущество. После первой четверти преимущество пиренейцев уже составляла 9 очков.

На старте второй четверти Испания нарастила преимущество до +17. К большому перерыву Аргентина сократила отставание и уступала в 12 очков.

В третьей и четвертой четверти Испания держала Аргентину на расстоянии: преимущество испанцев достигало 21 очков. В общем, Испания не позволила Аргентине выиграть хотя бы четверть.

Чемпионат мира. Финал

Аргентина - Испания 75:95 (14:23, 17:20, 16:23, 28:29)

Для Испании это вторая победа на чемпионате мира. Впервые они выиграли мировое первенство в 2006 году. После этого дважды чемпионат мира выигрывала сборная (2010, 2014).

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