В воды Черного моря зашел экспедиционный транспортный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) Военно-морских сил , передает со ссылкой на .

Американский корабль USNS Yuma (T-EPF-8) - высокоскоростное транспортное судно класса Spearhead. Заходит в Черное море в третий раз за нынешний год передает портал Marine Traffic, отслеживающий движение кораблей.

Корабли этого типа предназначены для переброски войск, грузов и военной техники. На вооружении судна находятся четыре крупнокалиберные пулеметы M2.

Цель у судна в Черном море - неизвестная.

В оккупированном Крыму в железнодорожном тоннеле на подъездах к Керченскому мосту со стороны полуострова погиб человек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира