Украины на 16 сентября установил курс доллара на уровне 24,71 грн. Это на 12 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт передает со ссылкой на .

Евро подорожал на 19 коп. Стоит 27,41 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

В обменниках доллар покупают по 24,76 грн, продают по 24,83 грн.

За евро предлагают 27,33 грн. Продают по 27,39 грн.

Российский рубль скупают и продают по 37 коп.

К 2020-му доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства .

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