Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил президента Дональда Трампа посетить Пхеньян, передает со ссылкой на .

Cвое приглашение правитель КНДР выразил в августовском письме американскому лидеру, сообщает Reuters.

"Во втором письме, которое было передано Трампу в третью неделю августа, Ким рассказал о своей готовности встретиться с Трампом на еще одном саммите", - сообщил один источник.

Это было второе письмо Ким Чен Ына Трампу, отправленное на фоне застопорившихся переговоров о денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном.

В последний раз лидеры двух стран встречались в демилитаризованной зоне между двумя Кореями в июне. Они согласилась возобновить переговоры на рабочем уровне, которые были приостановлены после неудачного второго саммита между двумя лидерами во Вьетнаме в феврале 2018 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира