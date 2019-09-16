Украины Алексей Гончарук заявил, что еще до конца 2019 года могут начаться переговоры о новой программе сотрудничества с передает со ссылкой на .

"Мы ожидаем, что она может быть начата в конце года", заявил Гончарук, сообщает Сегодня.

В свою очередь, министр финансов Оксана Маркарова отметила, что еще рано говорить о деталях сотрудничества.

Новая украинская власть и ведут переговоры о возможности нового кредитования Украины в размере до $5 млрд по программе расширенного финансирования Фонда EFF.

На минувшей неделе в Украину прибыла оценочная задача , которая проводит встречи с представителями нового правительства и государственного руководства Украины.

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