|Премьер-министр назвал сроки новой программы с МВФ
|16.09.2019 22:09
|
Украины Алексей Гончарук заявил, что еще до конца 2019 года могут начаться переговоры о новой программе сотрудничества с передает со ссылкой на .
"Мы ожидаем, что она может быть начата в конце года", заявил Гончарук, сообщает Сегодня.
В свою очередь, министр финансов Оксана Маркарова отметила, что еще рано говорить о деталях сотрудничества.
Новая украинская власть и ведут переговоры о возможности нового кредитования Украины в размере до $5 млрд по программе расширенного финансирования Фонда EFF.
На минувшей неделе в Украину прибыла оценочная задача , которая проводит встречи с представителями нового правительства и государственного руководства Украины.