Главный тренер "Спартака" Олег Кононов может стать наставником киевского "". В столице Украины следят за ситуацией специалиста в Москве, передает со ссылкой на .

Киевское не побеждает в 6 матчах подряд и, похоже, вскоре вновь может сменить тренера. Как сообщает "Спорт Экспресс", "бело-синие" следят за ситуацией Олега Кононова в московском Спартаке.

Бывший тренер "Карпат" не демонстрирует стабильных результатов (в частности, в 9 туре РПЛ команда дома проиграла "Урала" (1: 2)), более того, "красно-белые" не смогли пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив "Браге". В чемпионате "Спартак" находится на 6 позиции, отставая от лидеров "Зенита" и "Краснодара" на 6 очков.

С 2008 по 2011 годы Олег Кононов возглавлял львовские "Карпаты" и впервые в истории вывел "зелено-белых" в групповой этап Лиги Европы. Также Кононов работал главным тренером "Севастополя".

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