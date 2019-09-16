Украинский режиссер Олег Сенцов поделился впечатлениями об изменениях в стране и людях за 5 лет, которые он провел в плену , передает со ссылкой на .

"Мне, как человеку, который прибыл на машине времени с 2014-го года, было интересно посмотреть какие изменения произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться", - написал он в Facebook.

Олег Сенцов сделал два вывода:

1. Изменений за 5 лет не так уж и много, как я ожидал.

2. Все воюют со всеми.

"Это все очень огорчает. Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин?", - добавил Сенцов.

Двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан призвала бойкотировать канал "112 Украина", "" и "Newsone" за то, что ведут информационную войну на стороне России.

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