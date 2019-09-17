Ульяна Супрун рассказала, что во время работы в министерстве получала сообщения с угрозами.

Также на нее с мужем напали на улице, передает со ссылкой на .

Впервые это произошло после освобождения Екатерины Амосовой с должности ректора медуниверситета Богомольца.

"На заседании Кабмина после того, как Екатерину Амосову уволили, я, три министра и премьер получили смс-ки с угрозами из-за того, что не вернули ее на должность. Мой муж получал такие смс-ки. Нас напала тусовка людей, моего мужа физически избили ... Когда мы пошли в и об этом рассказали, нам сказали, что это люди мужчины Амосовой и в уже знают, как они работают. Что банде молодых людей доплачивают за то, что они так ходят и на кого "случайно" нападают ", - заявила Супрун.

Она рассказала, что такое случилось с ней и мужем дважды. Им хотели дать охрану, но пара отказалась:

"Это ограничивает нас, следовательно мы говорили: "Нет". Это их цель - запугать. Марко знает, что вместо того, чтобы это меня запугали, я более упорно это делала. Потому что это неправильно, как они ведут себя с людьми", - отметила Супрун.

Экс-руководительница МОЗ добавила, что уволить ректоров Одесского медуниверситета и Национального медицинского университета имени Александра Богомольца также "было тяжело".

Новая власть обеспечивает попытку реванша фармацевтической мафии. Экс-и.о министра сообщила, что проведет проверку деятельности Министерства здравоохранения по 2016-19 годы, когда она возглавляла ведомство.

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