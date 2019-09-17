Украинцы, освобожденные из , уже получили свои новые биометрические документы, передает со ссылкой на .

"Военные моряки и политзаключенные, которые потеряли свои документы во время пребывания в плену или содержания в заключении на территории Российской Федерации, уже получили новые паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - сообщили в ДМС журналистам УНН.

Специально для этого миграционная служба создала мобильный "Паспортный сервис", который выезжал в больницы где находились освобожденные украинцы.

На протяжении трех недель освобожденным из плена украинским морякам вручат ключи от квартир.



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