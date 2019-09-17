Некоторые политические силы пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.

Об этом сказал руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью BBC, передает со ссылкой на .

"Существуют два противоположных по идеологии, но общие по целям, крылья украинского политикума, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране и очень мечтают об ухудшении положения действующей власти.

Соответственно, методы их работы не изменились за последний год, они делают то, что они привыкли делать. Поэтому соответственно, президенту нужна охрана. Мы все сильно рискуем, демонстрируя открытость.

Я не хочу употреблять слово переворот, но дестабилизация ситуации - да", - заявил он.

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О Зеленском

"Вы недооцениваете президента. Все решения принимает президент. У нас есть договоренность, и она придерживается уже больше года: мы все признаем право Владимира Зеленского принимать решения. При этом он признает наше право выразить свое мнение"

О встрече с Коломойским в кабинете президента

"У нас была проблема, связанная с энергетической независимостью Украины. Один из пунктов - митинги под "Укрэнерго" работников ферросплавных заводов Коломойского.

Чтобы понять глубину этого процесса, глубину себестоимости и глубину цены на электроэнергию для промпотребителей - созвали такое совещание. Я понимаю, что созвать директора какого-то предприятия нет смысла. Надо звать того человека, который принимает решения.

Была общая мысль: а почему мы должны прятаться? Почему мы должны вечером ехать на какие-то загородные дачи, сидеть в каких-то темных комнатах темного ресторана. Мы честны перед обществом, мы ничего не нарушаем"

О Зеленском и Путине

"То, что я знаю - было три телефонных разговора, суть и интонация этих разговоров дают мне надежду на завершение военного конфликта"

О социсследованиях

"Все, что мы делаем, делаем на основании социологических исследований. Мы ничего не делаем, пока не убедимся, что общество этого требует.

Я понимаю, что в будущем нас наверняка ждут непопулярные шаги, но пока мы так строим и свою избирательную кампанию, и политику"

О роспуске ЦИК

"Они исключили кандидата в народные депутаты Куницкого по Харьковскому округу, где шел Грановский. Это чисто политическое решение.

И я точно знаю, кто и как лоббировал это решение.

При такой истории не имеет права дальше создавать политику в Украине, контролировать выборы.

Фракция БПП, которая контролирует в этом составе 70% мест"

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