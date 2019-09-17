В Новосанжарском районе Полтавской области неделю тушили пожар на болоте между деревнями Пологий Низ и Руденковка. Выгорело 350 тыс. кв. м тростника, передает со ссылкой на .

Затрудняло работу пожарных то, что воду приходилось подвозить, рассказала Gazeta.ua пресс-секретарь ГУ ДСНС Полтавщины Светлана Рыбалко.

"Стоят болота, камыши. Ранее здесь на лодках мужчины рыбу ловили, однако, из-за сильной засухи вода почти полностью ушла. Гореть начало еще 9 сентября. Здесь сотня гектаров этого болота. На площади 35 гектаров был сам пожар. Очень усложняло работу то , что надо было подвозить воду ", - рассказала Рыбалко.

Причины пожара неизвестны. Из-за сильной засухи и таких температурных показателях пожар мог возникнуть даже от выброшенной бутылки с водой, сработала, как линза, отметила представитель ДСНС Полтавщины.

"Не было осадков, оно осушилось. Пока не торфа, однако, если засуха будет еще несколько месяцев, может вода полностью уйти и будут торфа. Пожарные его в первые дни локализовали, однако кое-где оно спихувало тлело кусками", - добавила пресс-секретарь.

О ликвидации передали 15 сентября вечером.

Всего за прошедшую неделю в Полтавской области зарегистрировали 197 пожаров. Из них 21 в Полтавском районе, 2 - Карловский и 6 в Новосанжарскому.

Во время тушения пожара на открытой территории в селе Лукищина Полтавского района спасли ежа.

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